Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зокрема, бійці 5 прикордонного загону ліквідували 26 ворожих БпЛА: один "шахед", шість "Молній" та 19 FPV-дронів, з яких 12 були керовані за допомогою оптоволокна.

Водночас бійці бригади "Сталевий кордон" мінусували ще одни "шахед", два "Гербери", три "Молнії" та 21 FPV-дронів.

Нагадаємо, українській військові знищили рідкісний російський дрон за 100 тисяч доларів.