У Сумах воду подаватимуть за графіком через проблеми з електропостачанням

У Сумах 18 січня об'єкти КП "Міськводоканал" перевели на аварійно-резервне живлення

Про це повідомила Сумська міська рада, передає RegioNews.

У міськраді зазначили, що вода до осель подаватиметься за графіком із пониженим тиском: 19 січня – з 05:00 до 10:00.

Подачу води у звичайному режимі буде відновлено після відновлення енергопостачання.

Як відомо, 18 січня через проблеми з електропостачанням було знеструмлено більшість об’єктів КП "Міськводоканал".

Нагадаємо, в столиці України й надалі трапляються випадки проривів труб у багатоповерхових будинках. Вода затоплює цілі під'їзди. Раніше кияни під час перебоїв з теплопостачанням через російські обстріли вже скаржилися на прориви труб, з яких комунальники не встигли злити воду.