22:04  18 января
Кое-где до -22: рабочая неделя в Украине начнется морозами
16:05  18 января
В Ровенской области пожар в доме тушили более 4 часов – погибла женщина
13:52  18 января
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
19 января 2026, 07:09

В Сумах воду будут подавать по графику из-за проблем с электроснабжением

19 января 2026, 07:09
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников



В Сумах 18 января объекты КП "Горводоканал" перевели на аварийно-резервное питание

Об этом сообщил Сумской городской совет, передает RegioNews.

В горсовете отметили, что вода в дома будет подаваться по графику с пониженным давлением: 19 января – с 05:00 до 10:00.

Подача воды в обычном режиме будет возобновлена после возобновления энергоснабжения.

Как известно, 18 января из-за проблем с электроснабжением было обесточено большинство объектов КП "Горводоканал".

Напомним, в столице Украины продолжаются случаи прорывов труб в многоэтажных домах. Вода затапливает целые подъезды. Ранее киевляне во время перебоев с теплоснабжением из-за российских обстрелов уже жаловались на прорывы труб, из которых коммунальщики не успели слить воду.

вода Сумы электричество график водоканал атака российская армия водоснабжение
