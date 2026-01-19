В Сумах воду будут подавать по графику из-за проблем с электроснабжением

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Сумах 18 января объекты КП "Горводоканал" перевели на аварийно-резервное питание

Об этом сообщил Сумской городской совет, передает RegioNews.

В горсовете отметили, что вода в дома будет подаваться по графику с пониженным давлением: 19 января – с 05:00 до 10:00.

Подача воды в обычном режиме будет возобновлена после возобновления энергоснабжения.

Как известно, 18 января из-за проблем с электроснабжением было обесточено большинство объектов КП "Горводоканал".

Напомним, в столице Украины продолжаются случаи прорывов труб в многоэтажных домах. Вода затапливает целые подъезды. Ранее киевляне во время перебоев с теплоснабжением из-за российских обстрелов уже жаловались на прорывы труб, из которых коммунальщики не успели слить воду.