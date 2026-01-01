13:19  01 січня
На Прикарпатті стовпчики термометрів опустилися до -18 градусів
12:24  01 січня
У Харкові пролунали потужні вибухи
10:07  01 січня
Як вимикатимуть світло у перший день 2026 року
01 січня 2026, 16:29

На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч

01 січня 2026, 16:29
фото: ДСНС
Рятувальники Полтавщини у новорічну ніч рятували трьох людей, які застрягли у човні в заплаві річки Дніпро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Рятувальники отримали повідомлення про надзвичайну подію 31 грудня о 23:48.

У селищі Градизьк, приблизно за 200 метрів від берега, у кризі застряг човен, на якому перебували двоє чоловіків та жінка.

Про ситуацію повідомив один із чоловіків, який зумів самостійно дістатися берега по кризі.

Усіх людей було врятовано.

Як повідомлялось, на Полтавщині жінка загинула під час пожежі у квартирі. Нещасний випадок стався 27 грудня в місті Карлівка.

Полтавська область ДСНС річка люди човен
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
07 серпня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
