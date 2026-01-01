На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
Рятувальники Полтавщини у новорічну ніч рятували трьох людей, які застрягли у човні в заплаві річки Дніпро
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління ДСНС України у Полтавській області.
Рятувальники отримали повідомлення про надзвичайну подію 31 грудня о 23:48.
У селищі Градизьк, приблизно за 200 метрів від берега, у кризі застряг човен, на якому перебували двоє чоловіків та жінка.
Про ситуацію повідомив один із чоловіків, який зумів самостійно дістатися берега по кризі.
Усіх людей було врятовано.
Як повідомлялось, на Полтавщині жінка загинула під час пожежі у квартирі. Нещасний випадок стався 27 грудня в місті Карлівка.
У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждаліВсі новини »
30 грудня 2025, 13:45На Полтавщині чоловіка судитимуть за зґвалтування трьох маленьких сусідок
30 грудня 2025, 12:11На Полтавщині судили чоловіка, який публікував у Telegram дані про місця розташування ТЦК
29 грудня 2025, 21:20
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Суд призначив заставу народним депутатам, яких підозрюють у "торгівлі голосами"
01 січня 2026, 17:15Командир відомого підрозділу, якого нібито вбили росіяни, виявився живим
01 січня 2026, 15:42У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів
01 січня 2026, 15:15У мережі показали погоню українського літака за російським БпЛА
01 січня 2026, 14:27Останні три роки ми втрачаємо більше територій, аніж відвойовуємо
01 січня 2026, 14:07На Прикарпатті стовпчики термометрів опустилися до -18 градусів
01 січня 2026, 13:19Уночі росіяни атакували енергооб'єкти у кількох регіонах України: тисячі людей без світла
01 січня 2026, 12:43У Харкові пролунали потужні вибухи
01 січня 2026, 12:24Кожен четвертий українець вважає, що 2026 рік буде гіршим, ніж 2025-й
01 січня 2026, 11:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі блоги »