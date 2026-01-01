На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч

фото: ДСНС

Рятувальники Полтавщини у новорічну ніч рятували трьох людей, які застрягли у човні в заплаві річки Дніпро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Рятувальники отримали повідомлення про надзвичайну подію 31 грудня о 23:48.

У селищі Градизьк, приблизно за 200 метрів від берега, у кризі застряг човен, на якому перебували двоє чоловіків та жінка.

Про ситуацію повідомив один із чоловіків, який зумів самостійно дістатися берега по кризі.

Усіх людей було врятовано.

