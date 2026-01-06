Фото: поліція

ДТП сталася 5 січня близько 15:45 у місті Південне Харківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Kia Sorento, що рухався в напрямку міста Мерефа, не впорався з керуванням. Внаслідок цього легковик виїхав на зустрічну смугу та врізався у маршрутку Mercedes-Benz Sprinter з пасажирами.

Через зіткнення постраждали 18 людей віком від 17 до 70 років – пасажири маршрутки, пасажир Kia, а також водії. Трьом жінкам надали меддопомогу на місці ДТП, інших постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Київщині легковик врізався у дерево – водій був пʼяний. Внаслідок ДТП постраждали три людини.