Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки

Скриншот із відео

У Сумах сьогодні пролунали вибухи – за даними місцевих каналів, один із ударних дронів влучив у місті просто серед білого дня, коли на вулицях було багато людей

Про це інформує RegioNews.

Зазначається, що близько 11:16 у місті пролунали перші вибухи. Згодом Повітряні сили попередили про безпілотники, які рухаються в напрямку Конотопа.

За даними місцевих ЗМІ, ворожий безпілотник "Італмас" поцілив у заправку в Зарічному районі. Четверо людей отримали поранення, два авто пошкоджені.

На місці працюють рятувальники та поліція.

Нагадаємо, вночі 29 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.