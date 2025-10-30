Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
У Сумах сьогодні пролунали вибухи – за даними місцевих каналів, один із ударних дронів влучив у місті просто серед білого дня, коли на вулицях було багато людей
Про це інформує RegioNews.
Зазначається, що близько 11:16 у місті пролунали перші вибухи. Згодом Повітряні сили попередили про безпілотники, які рухаються в напрямку Конотопа.
За даними місцевих ЗМІ, ворожий безпілотник "Італмас" поцілив у заправку в Зарічному районі. Четверо людей отримали поранення, два авто пошкоджені.
На місці працюють рятувальники та поліція.
Нагадаємо, вночі 29 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Три роки, сотні проєктів, понад мільярд гривень: план розвитку Харківщини
30 жовтня 2025, 13:40Службу відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області очолив Олексій Іщенко
30 жовтня 2025, 13:32В Україні створили власний штучний інтелект
30 жовтня 2025, 13:29У Харкові учасник захоплення ОДА у 2014 році готував теракт на замовлення росіян
30 жовтня 2025, 13:28На Вінниччині померла 7-річна дитина, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу
30 жовтня 2025, 13:20Фарба та канцтовари по завищених цінах: у Києві чиновниця і підприємець розтратили понад 500 тис. грн
30 жовтня 2025, 13:11На Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину
30 жовтня 2025, 13:09Вакансії тижня у Харківській області: кого шукають і які зарплати пропонують
30 жовтня 2025, 12:59Сирський прокоментував нібито блокаду українських військ у Покровську та Куп'янську
30 жовтня 2025, 12:59Росіяни атакували FPV-дроном громаду на Запоріжжі: є поранений
30 жовтня 2025, 12:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »