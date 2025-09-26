На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
В четвер, 25 вересня, у Білопільській громаді місцевий житель натрапив на боєприпас, коли пішов до лісу по гриби
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За попередніми даними, це була протипіхотна міна, яку російські війська могли скинути з безпілотника.
Чоловік отримав тяжкі травми. Його доправили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу. Попереду на 62-річного постраждалого чекає тривале лікування та реабілітація.
Нагадаємо, 22 вересня у Херсоні чоловік підірвався на міні "пелюстка". Постраждалого госпіталізували.
