20 серпня 2025, 07:12

Росіяни масовано вдарили "Шахедами" по Охтирці на Сумщині: 12 поранених

20 серпня 2025, 07:12
Фото: ОВА
Вночі 20 серпня російські військові завдали масованого удару безпілотниками по Охтирці у Сумській області

Про це передає RegioNews із посиланням на Сумську ОВА та пресслужбу поліції.

Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань виникли пожежі.

Внаслідок атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджений багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарча споруда та гараж.

До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Правоохоронці документують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, 18 серпня російські війська завдали удару по пожежній частині у Костянтинівці Краматорського району. Двоє рятувальників дістали поранення.

