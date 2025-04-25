У Кіровоградській області знищили подвійну бойову частину ворожої крилатої ракети

фото: Національна поліція

Вибухотехніки поліції Кіровоградщини знищили подвійну бойову частину ворожої крилатої ракети, яку виявили після масованої повітряної атаки рф по країні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Отримавши повідомлення, вибухотехніки одразу виїхали на місце події. Під час обстеження ракети виявили, що вона споряджена двома осколково-фугасними бойовими частинами масою 400 кг кожна, які не вибухнули.

Зазначається, об’єкти відтранспортували на безпечну відстань та знищили методом контрольованого підриву з дотриманням усіх норм безпеки.

Вибухотехніки нагадують, що у випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів - заборонено підходити до них, чіпати або переміщувати.

"Про небезпечну знахідку негайно повідомте за номерами 102 або 101", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Кіровоградщині з річки дістали тіло чоловіка.