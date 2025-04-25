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25 квітня 2025, 20:18

У Кіровоградській області знищили подвійну бойову частину ворожої крилатої ракети

25 квітня 2025, 20:18
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фото: Національна поліція
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Вибухотехніки поліції Кіровоградщини знищили подвійну бойову частину ворожої крилатої ракети, яку виявили після масованої повітряної атаки рф по країні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Отримавши повідомлення, вибухотехніки одразу виїхали на місце події. Під час обстеження ракети виявили, що вона споряджена двома осколково-фугасними бойовими частинами масою 400 кг кожна, які не вибухнули.

Зазначається, об’єкти відтранспортували на безпечну відстань та знищили методом контрольованого підриву з дотриманням усіх норм безпеки.

Вибухотехніки нагадують, що у випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів - заборонено підходити до них, чіпати або переміщувати.

"Про небезпечну знахідку негайно повідомте за номерами 102 або 101", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Кіровоградщині з річки дістали тіло чоловіка.

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