На Сумщині демонтували аварійні конструкції на місці влучання ворожих безпілотників

фото: ДСНС

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій демонтували аварійні конструкції на місці влучання ворожих дронів в Охтирській громаді Сумської області

Про це Головне управління ДСНС України у Сумській області повідомило у Фейсбуці, передає RegioNews.

"Охтирщина: рятувальники провели аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого влучання. Відновлювальні заходи проводилися в оселях громадян, які зазнали пошкоджень під час сьогоднішнього ворожого удару по Охтирській громаді", - йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 25 квітня тимчасово відновлені 147 вікон і демонтовані 70 м² аварійних конструкцій.

Раніше ми повідомляли, що на Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, який впав і не вибухнув.