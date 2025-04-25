На Сумщині демонтували аварійні конструкції на місці влучання ворожих безпілотників
Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій демонтували аварійні конструкції на місці влучання ворожих дронів в Охтирській громаді Сумської області
Про це Головне управління ДСНС України у Сумській області повідомило у Фейсбуці, передає RegioNews.
"Охтирщина: рятувальники провели аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого влучання. Відновлювальні заходи проводилися в оселях громадян, які зазнали пошкоджень під час сьогоднішнього ворожого удару по Охтирській громаді", - йдеться у повідомленні.
Станом на вечір 25 квітня тимчасово відновлені 147 вікон і демонтовані 70 м² аварійних конструкцій.
Раніше ми повідомляли, що на Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, який впав і не вибухнув.
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