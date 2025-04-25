В Сумской области демонтировали аварийные конструкции на месте попадания вражеских беспилотников

фото: ГСЧС

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям демонтировали аварийные конструкции на месте попадания вражеских дронов в Ахтырской общине Сумской области

Об этом Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области сообщило в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Ахтырщина: спасатели провели аварийно-восстановительные работы на месте вражеского попадания. Восстановительные мероприятия проводились в домах граждан, которые получили повреждения во время сегодняшнего вражеского удара по Ахтырской общине", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 25 апреля временно восстановлено 147 окон и демонтировано 70 м² аварийных конструкций.

Ранее мы сообщали, что на Сумщине обезвредили упавшую и не взорвавшуюся боевую часть вражеского дрона.