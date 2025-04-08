Обстріли Сумської області не вщухають – 18 атак за ніч і ранок
Вночі та зранку 8 квітня російська армія завдала 18 ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
Великописарівську громаду російські війська атакували FPV-дроном та скинули гранату ВОГ з безпілотника, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.
У Шалигинській громаді зафіксовано обстріли артилерією та скидання ВОГ з дронів.
По території Краснопільської громади завдано ударів FPV-дронами, керованими авіабомбами, а також здійснено мінометний обстріл.
Юнаківська громада зазнала артилерійських обстрілів і нападів із застосуванням керованих авіабомб.
На територію Миропільської громади ворог скинув міну.
Нагадаємо, в ніч на 8 квітня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.