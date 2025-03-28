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28 марта 2025, 10:21

На Сумщине раздалось 140 взрывов: повреждены дома

28 марта 2025, 10:21
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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Ночью и утром 28 марта российские войска нанесли 66 ударов по Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что враг атаковал шесть общин.

  • Юнаковская: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва), минометный обстрел (40 взрывов) и пуски управляемых авиационных бомб (3 взрыва). Повреждены два частных домовладения.
  • Краснопольская: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв), пуски управляемых авиационных бомб (43 взрыва), еще одна атака FPV-дроном (1 взрыв) и сброс ВОГ с беспилотного летательного аппарата (2 взрыва).
  • Миропольская: зафиксирован запуск управляемых авиационных бомб (6 взрывов) и обстрел из реактивных систем залпового огня (35 взрывов).
  • Великописаревская: были осуществлены пуски управляемых авиационных бомб (3 взрыва).
  • Глуховская: враг атаковал с помощью беспилотного летательного аппарата (1 взрыв), в результате чего повреждено помещение религиозного учреждения.
  • Эсманьськая: зафиксирован сброс ВОГ с беспилотного летательного аппарата (1 взрыв).

Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Зенитчики сбили 10 российских "шахедов".

Ранее сообщалось, что в Краснопольском обществе Сумской области объявили обязательную эвакуацию из сел Осоевка, Хмелевка, Веселое и Лозовая.

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