На Сумщине раздалось 140 взрывов: повреждены дома
Ночью и утром 28 марта российские войска нанесли 66 ударов по Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
Отмечается, что враг атаковал шесть общин.
- Юнаковская: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва), минометный обстрел (40 взрывов) и пуски управляемых авиационных бомб (3 взрыва). Повреждены два частных домовладения.
- Краснопольская: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв), пуски управляемых авиационных бомб (43 взрыва), еще одна атака FPV-дроном (1 взрыв) и сброс ВОГ с беспилотного летательного аппарата (2 взрыва).
- Миропольская: зафиксирован запуск управляемых авиационных бомб (6 взрывов) и обстрел из реактивных систем залпового огня (35 взрывов).
- Великописаревская: были осуществлены пуски управляемых авиационных бомб (3 взрыва).
- Глуховская: враг атаковал с помощью беспилотного летательного аппарата (1 взрыв), в результате чего повреждено помещение религиозного учреждения.
- Эсманьськая: зафиксирован сброс ВОГ с беспилотного летательного аппарата (1 взрыв).
Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Зенитчики сбили 10 российских "шахедов".
Ранее сообщалось, что в Краснопольском обществе Сумской области объявили обязательную эвакуацию из сел Осоевка, Хмелевка, Веселое и Лозовая.
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