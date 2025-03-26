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26 марта 2025, 07:35

В Сумской области ПВО сбила 5 ударных БпЛА

26 марта 2025, 07:35
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фото: Сумская ОВА
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Сегодня ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила российские ударные беспилотники типа "Shahed", атаковавшие регион

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Сегодня, 26 марта, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 5 вражеских "Шахедов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2025 года подразделения ПВО уничтожили в регионе 792 российских "стервятника", которые несли смерть и разрушения.

Напомним, Силы беспилотных систем показали, как поразили северокорейскую САУ "Коксан" в Донецкой области.

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