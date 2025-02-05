Окупанти атакували дроном трактор на Харківщині: поранений водій
В середу, 5 лютого, близько 10:50 російські військові атакували FPV-дроном Купʼянськ
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Безпілотник влучив біля трактора. 43-річний водій отримав поранення.
Транспортний засіб пошкоджений.
Нагадаємо, вранці 5 лютого у передмісті Херсона окупанти скинули вибухівку на людину. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер.
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