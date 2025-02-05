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05 лютого 2025, 16:22

Окупанти атакували дроном трактор на Харківщині: поранений водій

05 лютого 2025, 16:22
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фото: прокуратура
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В середу, 5 лютого, близько 10:50 російські військові атакували FPV-дроном Купʼянськ

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Безпілотник влучив біля трактора. 43-річний водій отримав поранення.

Транспортний засіб пошкоджений.

Нагадаємо, вранці 5 лютого у передмісті Херсона окупанти скинули вибухівку на людину. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер.

Харківська область дрон атака трактор безпілотники Куп'янськ
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