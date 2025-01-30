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30 січня 2025, 00:55

У Сумах викладач домагався неповнолітньої студентки: що відомо

30 січня 2025, 00:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Викладач схиляв дівчину до інтиму та надсилав повідомлення порнографічного характеру

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У жовтні 2021 року, залишившись зі студенткою наодинці в кабінеті, 51-річний викладач вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру, а також намагався схилити її до інтиму. Така поведінка освітянина була системною, він постійно приділяв дівчині надмірну увагу, зокрема, задавав непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати тощо.

Більш того, викладач надсилав студентці на один із месенджерів порнографічні відеофайли.

При цьому фігурант знав, що дівчина є неповнолітньою.

Викладачеві оголосили підозру. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Київщині суд виніс вирок подружжю, яке знімало порноконтент, розбещувало доньок та ґвалтувало одну з них.

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