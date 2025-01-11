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Суд визнав подружжя винними у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, розбещенні та зґвалтуванні дітей

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Зловмисників засудили до 15 років тюрми. Крім того, суд задовольнив цивільний позов представника потерпілих дітей на суму 750 тисяч гривень.

Наразі подружжя перебуває під вартою.

Нагадаємо, жінка знімала відео порнографічного характеру за своєї участі та двох доньок 2011 та 2013 років народження. До зйомки частини відео вона залучала чоловіка. Зловмисник тричі зґвалтував старшу падчерку в присутності та за активної участі дружини.

Надалі відзнятий контент фігуранти розповсюджували через інтернет.