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30 января 2025, 00:55

В Сумах преподаватель домогался несовершеннолетней студентки: что известно

30 января 2025, 00:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Преподаватель склонял девушку к интиму и посылал сообщения порнографического характера

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В октябре 2021 года, оставшись со студенткой наедине в кабинете, 51-летний преподаватель совершил против воли девушки действия сексуального характера, а также пытался склонить ее к интиму. Такое поведение педагога было системным, он постоянно уделял девушке чрезмерное внимание, в частности, задавал непристойные вопросы, предлагал провести домой, пытался поцеловать и т.д.

Более того, преподаватель отправлял студентке на один из мессенджеров порнографические видеофайлы.

При этом фигурант знал, что девушка несовершеннолетняя.

Преподавателю объявили подозрение. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киевской области суд вынес приговор супругам, которые снимали порноконтент, развращали дочерей и насиловали одну из них.

Сумы преподаватель домогательство студентка подозрение
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