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07 січня 2025, 08:25

На Сумщині збили 6 російських ударних безпілотників, — ОВА

07 січня 2025, 08:25
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фото: Сумська ОВА
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У ніч на 7 січня у небі над Сумщиною підрозділи протиповітряної оборони області знищили шість російських безпілотників типу "Shahed"

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Дякуємо нашим Захисникам неба неба за злагоджену роботу, ефективне використання зброї, захист і збережені життя", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку 2025 року ППО області знищила вже 62 російські БпЛА.

Нагадаємо, напередодні під час чергової дронової атаки на Україну прикордонники збили на Сумщині два російські безпілотники. Захисники приземлили БпЛА типу "Shahed 136" і "Гербера".

РФ війна Сумська область дрон БПЛА ППО шахед
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