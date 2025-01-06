На Сумщині прикордонники збили російський "шахед" і "герберу"
Минулої доби, 5 січня, під час чергової дронової атаки на Україну прикордонники збили на Сумщині два російські безпілотники. Захисники приземлили БпЛА типу "Shahed 136" і "Гербера"
Про це інформує Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"У результаті професійної роботи прикордонників обидва ворожих безпілотники були збиті", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час чергової атаки ворога прикордонники знищили на Чернігівщині ударний безпілотник типу "Shahed 136". Захисники показали уламки збитого дрона.
Раніше повідомлялося, що вночі 6 січня окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128 ударними БПЛА типу "Shahed 136" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили дві ракети Х-59 та 79 дронів.
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