Російські ДРГ найактивніші на Сумщині, – ДПСУ

фото: росЗМІ

Наразі найбільша активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп фіксується на кордоні з РФ у Сумській області

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, також активність російських ДРГ спостерігається й у Харківській області.

"Але наші воїни роблять все можливе, щоб завчасно викривати такі групи та наносити по ним удари, щоб як мінімум вибити їх за межі нашої території, а як максимум – знищити ці групи. Для цього використовують технічні засоби по всій лінії кордону та протидиверсійні резерви", – зазначив Демченко.

Нагадаємо, росіяни останнім часом почали застосовувати проти України менше безпілотників Shahed: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що це означає.