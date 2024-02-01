Росіяни почали застосовувати проти України менше дронів: Ігнат пояснив, що це означає

фото: поліція

Останнім часом під час атак Росія застосовує невелику кількість безпілотників Shahed. Втім, це не означає, що окупанти відчувають брак іранських дронів-камікадзе

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає RegioNews.

"Це абсолютно ні про що не говорить, це однозначно. Не можна стверджувати, що бракує (БлЛА - Ред.). Як може бракувати, якщо у вересні було 500, потім знову сотні кожного місяця застосовують", - зауважив він.

Як приклад Ігнат згадав новорічну ніч, коли армія РФ випустила близько 90 дронів-камікадзе по Україні. Тоді більшість з них збили сили ППО. Натомість у ніч проти 1 лютого окупанти запустили лише чотири безпілотники.

"Інколи навіть буває, що один-два застосовують вночі так, щоб перевірити нашу спроможність, і запускають їх в якості розвідувальної мішені для того, щоб побачити, як ми будемо реагувати на ту чи іншу загрозу", - додав Ігнат.

Нагадаємо, вночі 1 лютого під час атаки РФ безпілотниками по Україні ворог випустив лише чотири БпЛА типу "Shahed-136/131". Два з них було знищено на Харківщині. Ще два - атакували регіон.