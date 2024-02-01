Як працюватимуть поліцейські безпеки у школах: роз’яснення від омбудсмена

Фото: facebook.com/Education.Ombudsman.Sergii.Gorbachov

У структурі Національної поліції впроваджують нову посаду – офіцер безпеки у школі. Проєкт "Служби освітньої безпеки" запроваджується у 402 закладах загальної середньої освіти у дев’яти областях

Про це розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов, інформує RegioNews.

За його словами, найнебезпечнішими територіями і територіями з підвищеним ризиком в Україні є райони в областях, які межують із рф і Білоруссю, а також наближені до лінії бойових дій. Зокрема в цих регіонах наявна велика кількість вибухонебезпечних предметів, які становлять загрозу для дітей.

Аби запобігти надзвичайним ситуаціям, забезпечити порядок і безпеку учнів та працівників школи, на цих територіях у межах проєкту "Служба освітньої безпеки” запроваджується охорона закладів загальної середньої освіти працівниками поліції. Вони будуть працювати у школах пів року, а потім повернуться до виконання попередніх обов’язків.

Проєкт запроваджується у 402 закладах загальної середньої освіти Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської Миколаївської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей.

В обов’язки офіцерів входить:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

організація пропускного режиму;

взаємодія з дітьми та педагогами;

комунікація з екстреними службами;

реагування на правопорушення та у разі необхідності виклик підкріплення.

Крім того, у багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металодетектори, що допоможе виявляти небезпечні заборонені предмети, які хтось може принести до школи. Адже українські землі зараз є найбільш заміновані у світі.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що в деяких регіонах можуть запровадити карантин через зростання кількості випадків зараження коронавірусом.