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26 травня 2021, 12:32 227

У Сумах колишні працівники заводу вийшли на мітинг

26 травня 2021, 12:32 227
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Фото: sumy.today
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Колишні працівники "Сумського машинобудівного об’єднання" сьогодні, 26 травня, мітингують під готелем "Ювілейний", вони вимагають виплатити борги по зарплаті

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання sumy.today.

Відомо, що сьогодні в готелі "Ювілейний" має відбутися пресконференція АТ "СМНВО-Інжиніринг" щодо ситуації, яка склалася навколо підприємства, його активів та менеджменту.

У зв'язку з цим під готель і прийшли мітингувати колишні працівники машинобудівного заводу, яким підприємство завинило зарплату", - йдеться у повідомленні.

Так, "Сумське машинобудівне об'єднання" заборгувало своїм працівникам близько 200 млн грн.

Нагадаємо, раніше в Сумах мітингували медики однієї з лікарень через невиплату "ковідних" коштів. На мітинг вийшли близько двох десятків медпрацівників.

зарплати митинг Суми підприємство банкрутство

 
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