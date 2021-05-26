У Сумах колишні працівники заводу вийшли на мітинг

Фото: sumy.today

Колишні працівники "Сумського машинобудівного об’єднання" сьогодні, 26 травня, мітингують під готелем "Ювілейний", вони вимагають виплатити борги по зарплаті

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання sumy.today.

Відомо, що сьогодні в готелі "Ювілейний" має відбутися пресконференція АТ "СМНВО-Інжиніринг" щодо ситуації, яка склалася навколо підприємства, його активів та менеджменту.

У зв'язку з цим під готель і прийшли мітингувати колишні працівники машинобудівного заводу, яким підприємство завинило зарплату", - йдеться у повідомленні.

Так, "Сумське машинобудівне об'єднання" заборгувало своїм працівникам близько 200 млн грн.

Нагадаємо, раніше в Сумах мітингували медики однієї з лікарень через невиплату "ковідних" коштів. На мітинг вийшли близько двох десятків медпрацівників.