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26 мая 2021, 12:32 327

В Сумах бывшие работники завода вышли на митинг

26 мая 2021, 12:32 327
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Фото: sumy.today
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Бывшие работники "Сумского машиностроительного объединения" сегодня, 26 мая, митингуют под отелем "Юбилейный", они требуют выплатить долги по зарплате

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание sumy.today.

Известно, что сегодня в отеле "Юбилейный" должна состояться пресс-конференция АО "СМНВО-Инжиниринг" относительно ситуации, которая сложилась вокруг предприятия, его активов и менеджмента.

В связи с этим под отель и пришли митинговать бывшие работники машиностроительного завода, которым предприятие задолжало зарплату", - говорится в сообщении.

Так, "Сумское машиностроительное объединение" задолжало своим работникам около 200 млн грн.

Напомним, ранее в Сумах митинговали медики одной из больниц из-за невыплаты "ковидных" средств. На митинг вышли около двух десятков медработников.

зарплаты митинг Сумы предприятие банкротство

 
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