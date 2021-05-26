В Сумах бывшие работники завода вышли на митинг

Фото: sumy.today

Бывшие работники "Сумского машиностроительного объединения" сегодня, 26 мая, митингуют под отелем "Юбилейный", они требуют выплатить долги по зарплате

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание sumy.today.

Известно, что сегодня в отеле "Юбилейный" должна состояться пресс-конференция АО "СМНВО-Инжиниринг" относительно ситуации, которая сложилась вокруг предприятия, его активов и менеджмента.

В связи с этим под отель и пришли митинговать бывшие работники машиностроительного завода, которым предприятие задолжало зарплату", - говорится в сообщении.

Так, "Сумское машиностроительное объединение" задолжало своим работникам около 200 млн грн.

Напомним, ранее в Сумах митинговали медики одной из больниц из-за невыплаты "ковидных" средств. На митинг вышли около двух десятков медработников.