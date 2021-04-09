08:59  09 квітня
В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19
11:16  08 квітня
Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
08:11  09 квітня
На Донбасі зафіксували 15 порушень режиму "тиші": загинув український військовослужбовець
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2021, 10:14 203

У Кривому Розі горіла п'ятиповерхівка: є загиблий

09 квітня 2021, 10:14 203
Читайте также на русском языке
Загинув чоловік 50 років, його не змогли реанімувати
Загинув чоловік 50 років, його не змогли реанімувати
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 9 квітня, у Кривому Розі сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку - горіла квартира на останньому поверсі. Через пожежу загинув місцевий житель - його не змогли реанімувати прибулі на місце медики.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровщини.

Повідомлення про пожежу в Металургійному районі міста надійшло на 101 відразу після півночі. Горіла однокімнатна квартира на п'ятому поверсі будинку на вулиці Вадима Гурова. За викликом відправили два чергових відділення.

Рятувальники провели розвідку на місці події, і виявили чоловіка без свідомості. Його по сходах винесли на свіже повітря. Співробітники ДСНС і медики провели реанімаційні заходи, але вони не мали успіху - потерпілий, віком приблизно 50 років, помер.

Пожежу локалізували в 00.27, ліквідували о 00.35, його загальна площа склала 20 кв. м. Вогонь пошкодив домашні речі, стіни та стелю на балконі. На місці події працювали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, 2 квітня у Харкові на заводі сталася пожежа: загинув чоловік, ще одна людина госпіталізована.

Кривий Ріг пожежа ДСНС рятувальники квартира

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua