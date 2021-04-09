У Кривому Розі горіла п'ятиповерхівка: є загиблий

Загинув чоловік 50 років, його не змогли реанімувати

Загинув чоловік 50 років, його не змогли реанімувати

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 9 квітня, у Кривому Розі сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку - горіла квартира на останньому поверсі. Через пожежу загинув місцевий житель - його не змогли реанімувати прибулі на місце медики.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровщини.

Повідомлення про пожежу в Металургійному районі міста надійшло на 101 відразу після півночі. Горіла однокімнатна квартира на п'ятому поверсі будинку на вулиці Вадима Гурова. За викликом відправили два чергових відділення.

Рятувальники провели розвідку на місці події, і виявили чоловіка без свідомості. Його по сходах винесли на свіже повітря. Співробітники ДСНС і медики провели реанімаційні заходи, але вони не мали успіху - потерпілий, віком приблизно 50 років, помер.

Пожежу локалізували в 00.27, ліквідували о 00.35, його загальна площа склала 20 кв. м. Вогонь пошкодив домашні речі, стіни та стелю на балконі. На місці події працювали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, 2 квітня у Харкові на заводі сталася пожежа: загинув чоловік, ще одна людина госпіталізована.