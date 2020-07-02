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02 липня 2020, 13:56 2

На Харківщині на акцію протесту фермери привели корів

02 липня 2020, 13:56 2
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В селі планують передати до 20 гектарів землі у приватну власність
В селі планують передати до 20 гектарів землі у приватну власність
Фото: Суспільне
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В Харківському районі мешканці села Циркуни перед сесією сільради влаштували акцію протесту проти передачі земель для пасовиськ у приватну власність. На акції зібралися близько 20 жителів села, які привели з десяток корів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Для нас виділена була земля під сінокіс, під пасовиська, а виявилося, що її немає, і ми про це не знали. Нам подзвонив та попередив уже наш голова сільради, коли вже землі майже немає", - жителька Циркунів.

За її словами, зараз худобу випасають на земельних ділянках під забудову, які пустують.

Як повідомив голова Циркунівської сільради Микола Васильович Сікаленко, у приватну власність в селі планують передати до 20 гектарів землі.

За його словами, на території села залишається близько 100 гектарів для випасання худоби.

Раніше повідомлялось, що біля Рівненської міської ради зібрались близько пів сотні працівників ринків, які вимагають дозволити відновити торгівлю на рівні із іншими підприємцями.

реформа земля протести тварини село
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