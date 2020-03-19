У Вінниці лікар спекулював марлевивими пов’язками
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на VinnytsiaNews.
Про факт спекуляції лікарем засобами захисту на території медичного закладу 17 березня повідомив мер міста Сергій Моргунов під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.
"Я вимагаю, щоб керівництво лікарні звернулося до правоохоронних органів про притягнення цієї особи за такі дії до відповідальності. Я підкреслюю, що якщо ще хоч один випадок такої буде ми нікого жаліти не будемо, це стосується всієї галузі охорони здоров'я міста Вінниці”, - сказав Сергій Моргунов.
Тим часом директор департаменту охорони здоров’я Олександр Шиш повідомив, що медика вже звільнили із займаної посади.
Як писали RegioNews раніше, у Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю.
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