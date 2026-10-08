Более 5 лет за решеткой: в Ровенской области мужчина обокрал сожительницу

Фото: полиция Ровенской области

Житель села Здовбица Ровенского района приговорен к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за кражу имущества своей сожительницы. Мужчина похитил ее мобильный телефон, паспорт и банковские карты, а одной из карт пытался рассчитаться.

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным полиции, 17 июля этого года в милицию обратилась 47-летняя жительница Здовбицы. Женщина сообщила, что из ее дома исчезли мобильный телефон, паспорт и банковские карты.

Правоохранители установили, что к воровству причастен 44-летний сожитель потерпевшей. Мужчина находился в ее доме, воспользовался отсутствием женщины и похитил ее вещи. После этого он пытался произвести расчет одной из похищенных банковских карт.

Уже на следующий день полицейские установили местонахождение мужчины и изъяли у него похищенное имущество.

Как выяснилось, у мужчины уже была судимость. Ранее его приговорили к двум годам пробационного надзора за совершение домашнего насилия в отношении этой же потерпевшей. Новое преступление он совершил, не отбыв наказание по предыдущему приговору.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы.

После оглашения приговора мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. До вступления приговора в законную силу он будет находиться в следственном изоляторе.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.