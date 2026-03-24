У Рівному колишній суддя постане перед судом через "липову" довідку

За даними слідства, суддю зупинили патрульні поліцейські за кермом автомобіля з ознаками алкогольного сп'яніння. Він відмовився проходити огляд на місці та затягував здачу аналізів, через що правоохоронці склали адміністративний протокол за керування у стані сп'яніння.

Щоб уникнути відповідальності, фігурант разом з іншими особами підробив медичний висновок, у якому нібито підтверджувалося, що водій не перебував у стані сп'яніння. Саме цей "липовий" документ став підставою для закриття адміністративного провадження.

Наразі колишньому судді повідомлено про підозру у підробленні та використанні офіційного документа за попередньою змовою групи осіб (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, встановлюються всі особи, причетні до підробки документів.

Нагадаємо, НАБУ і САП направили до суду справу колишнього судді Покровського районного суду Дніпропетровської області. Відомо, що йдеться про хабарництво.