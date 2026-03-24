У Рівному колишній суддя постане перед судом через "липову" довідку
Колишньому судді Рівненського окружного адміністративного суду оголошено підозру
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.
За даними слідства, суддю зупинили патрульні поліцейські за кермом автомобіля з ознаками алкогольного сп'яніння. Він відмовився проходити огляд на місці та затягував здачу аналізів, через що правоохоронці склали адміністративний протокол за керування у стані сп'яніння.
Щоб уникнути відповідальності, фігурант разом з іншими особами підробив медичний висновок, у якому нібито підтверджувалося, що водій не перебував у стані сп'яніння. Саме цей "липовий" документ став підставою для закриття адміністративного провадження.
Наразі колишньому судді повідомлено про підозру у підробленні та використанні офіційного документа за попередньою змовою групи осіб (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування, встановлюються всі особи, причетні до підробки документів.
