Шукала "легкий заробіток": у Дніпрі СБУ затримала 17-річну інформаторку РФ

Фото: СБУ

У Дніпрі військова контррозвідка Служби безпеки затримала 17-річну місцеву жительку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За значається, що дівчина збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів для підготовки російських ракетно-дронових атак.

За матеріалами справи, неповнолітня мала відстежувати координати підрозділів ЗСУ та Національної гвардії у Дніпрі. Зібрані відомості вона передавала російському куратору через месенджер.

Як повідомляють у СБУ, дівчина потрапила в поле зору російських спецслужб через Telegram-канали, де шукала можливість "легкого" заробітку. Після вербування вона обходила вулиці міста та приховано фотографувала, як їй здавалося, об'єкти, які могли використовувати українські військові.

Отримані матеріали вона надсилала куратору у вигляді фотографій і скриншотів Google Maps із позначеними координатами потенційних цілей.

Контррозвідники СБУ заявляють, що викрили дівчину на початковому етапі її діяльності та затримали за місцем проживання. Під час обшуку у неї вилучили смартфон із розвідувальними матеріалами та координатами українських об’єктів.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

За цією статтею їй може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації її дій за статтею про державну зраду.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.