Фото: ОВА

У вівторок, 22 вересня, близько 22:00 російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю, поціливши по торговельному центру в Південному мікрорайоні

Про це повідомляє в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін та ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє чоловіків віком 37 і 39 років. Їм надають необхідну меддопомогу.

Через влучання в ТЦ спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 6 000 кв. м.

Вогнеборці працювали в надскладних умовах: через постійну загрозу повторних атак роботу доводилося періодично призупиняти та відходити в укриття.

На місці працювали всі екстрені служби.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 734 удари по 52 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.