Фото: ОВА

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Зафіксовані влучання на чотирьох локаціях у Ковпаківському районі міста: дві – у приватному житловому секторі, ще дві – по об'єктах цивільної інфраструктури.

Попередньо, внаслідок ворожої атаки постраждала щонайменше одна людина. Їй надають необхідну меддопомогу.

Тип озброєння та детальна інформація щодо всіх наслідків обстрілу наразі уточнюються.

Нагадаємо, близько 22:00 22 вересня у Запоріжжі ворог ударив по ще одному ТЦ: спалахнула масштабна пожежа. Постраждали дві людини.