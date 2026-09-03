На Прикарпатті за 6 тисяч продавали службу в ТЦК
На Прикарпатті викрили чергову схему ухилення від мобілізації. Організатором виявився посадовець ТЦК
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, представник ТЦК пропонував дружині мобілізованого "допомогу": зробити так, щоб чоловік служив у роті охорони ТЦК. За цю "послугу" чиновник просив 6 500 доларів США.
Після передачі коштів представника ТЦК затримали.
Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.
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