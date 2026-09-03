На Прикарпатті за 6 тисяч продавали службу в ТЦК

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, представник ТЦК пропонував дружині мобілізованого "допомогу": зробити так, щоб чоловік служив у роті охорони ТЦК. За цю "послугу" чиновник просив 6 500 доларів США.

Після передачі коштів представника ТЦК затримали.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.