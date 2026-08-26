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26 серпня 2026, 16:57

$20 тисяч за зняття з обліку: на Харківщині військовослужбовець "відбивав" чоловіків від мобілізації

26 серпня 2026, 16:57
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Фото: поліція Харківської області
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У Харківській області поліцейські затримали військовослужбовця, який, за даними слідства, за 20 тисяч доларів обіцяв вплинути на посадовців ТЦК та СП, щоб вони виключили чоловіка з військового обліку

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Схему викрили оперативники 7-го управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими СУ ГУНП у Харківській області та Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Військовослужбовцю повідомили про підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення майже 900 тисяч гривень застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Олександрії 25-річному місцевому жителю повідомили про підозру в одержанні 3 тисяч доларів США за обіцянку вплинути на працевлаштування чоловіка до Управління СБУ в Кіровоградській області.

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