У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК: є постраждалі

Фото: Національна поліція

Увечері 25 серпня на вулиці Леся Курбаса в Тернополі стався конфлікт між представниками ТЦК та місцевими жителями

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, інцидент виник під час перевірки осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов'язку.

Близько 20:00 під час розмови військовослужбовців з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші громадяни. Вони били по транспортному засобу та вступили в суперечку з представниками ТЦК.

Для припинення протистояння на місце прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події, з’ясовують обставини конфлікту, характер отриманих потерпілими травм та розмір завданих збитків.

Також правоохоронці перевіряють інформацію про можливу наявність у деяких учасників конфлікту предметів, схожих на бити та ножі.

За результатами перевірки поліція вирішуватиме питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП також відреагували на інцидент.

Там повідомили, що внаслідок конфлікту військовослужбовець Тернопільського ОМТЦК та СП отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває у медичному закладі. Крім того, невстановлені особи заволоділи особистими речами військовослужбовця та пошкодили службовий автомобіль Nissan X-Trail.

"Застосування фізичного насильства щодо військовослужбовців, заволодіння їхнім майном, пошкодження службового транспорту та перешкоджання виконанню службових обов’язків є неприпустимими та можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність", – наголосили у Тернопільському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ провели масштабну спецоперацію "Чесний призов".

Слідчі дії відбулися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Правоохоронці повідомили про підозру 15 особам. Двох фігурантів затримали.

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