01:35  26 серпня
Співак Олег Винник зізнався, яке у нього громадянство
23:55  25 серпня
Ціни на бензин "штормить": що відбувається на АЗС в Україні
23:40  25 серпня
РФ б'є по складах супермаркетів: у METRO та Епіцентрі розповіли, чи буде подорожчання
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2026, 07:11

У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК: є постраждалі

26 серпня 2026, 07:11
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Увечері 25 серпня на вулиці Леся Курбаса в Тернополі стався конфлікт між представниками ТЦК та місцевими жителями

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, інцидент виник під час перевірки осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов'язку.

Близько 20:00 під час розмови військовослужбовців з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші громадяни. Вони били по транспортному засобу та вступили в суперечку з представниками ТЦК.

Для припинення протистояння на місце прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події, з’ясовують обставини конфлікту, характер отриманих потерпілими травм та розмір завданих збитків.

Також правоохоронці перевіряють інформацію про можливу наявність у деяких учасників конфлікту предметів, схожих на бити та ножі.

За результатами перевірки поліція вирішуватиме питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП також відреагували на інцидент.

Там повідомили, що внаслідок конфлікту військовослужбовець Тернопільського ОМТЦК та СП отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває у медичному закладі. Крім того, невстановлені особи заволоділи особистими речами військовослужбовця та пошкодили службовий автомобіль Nissan X-Trail.

"Застосування фізичного насильства щодо військовослужбовців, заволодіння їхнім майном, пошкодження службового транспорту та перешкоджання виконанню службових обов’язків є неприпустимими та можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність", – наголосили у Тернопільському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ провели масштабну спецоперацію "Чесний призов".

Слідчі дії відбулися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України. Правоохоронці повідомили про підозру 15 особам. Двох фігурантів затримали.

Читайте також: Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
конфлікт напад Тернопіль мобілізація ТЦК бусифікація військовослужбовці
На Тернопільщині ТЦК мобілізував чоловіка ще до ВЛК
24 серпня 2026, 16:10
На Львівщині ТЦК мобілізувати вчителя за один день
24 серпня 2026, 15:05
У Харкові чоловік кинув у військових ТЦК гранату
23 серпня 2026, 20:20
Всі новини »
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Росіяни завдали 935 ударів по Запорізькій області: поранені дев'ятеро людей
26 серпня 2026, 08:14
Новий мирний план: чому Москва його відкине та чого чекати в найближчі пів року
26 серпня 2026, 07:56
У РФ дрони повторно атакували хаб Wildberries: спалахнула масштабна пожежа
26 серпня 2026, 07:55
Нічні обстріли Дніпропетровщини: пошкоджено ринок, агропідприємство та будинки, є поранені
26 серпня 2026, 07:40
Росіяни повторно атакували рятувальників у Краматорську: FPV-дрон влучив у бронеавтомобіль
26 серпня 2026, 07:36
Російська армія втратила за добу в Україні 1450 військових
26 серпня 2026, 07:26
У Запоріжжі внаслідок нічного удару спалахнула пожежа на складі
26 серпня 2026, 07:13
Удар по житловому району Чернігова: четверо поранених, серед них – двоє дітей
26 серпня 2026, 07:05
Співак Олег Винник зізнався, яке у нього громадянство
26 серпня 2026, 01:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Ягун
Всі блоги »