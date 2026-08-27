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27 серпня 2026, 16:59

На Рівненщині сталася смертельна ДТП, загинув пасажир

27 серпня 2026, 16:59
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Фото: поліція Рівненської області
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На Березнівщині 26 серпня сталася ДТП, унаслідок якої загинув 22-річний пасажир. Водійка автомобіля та ще одна пасажирка отримали травми

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 26 серпня близько 19:05 на дорозі між селами Малинськ та Кузьмівка.

За попередніми даними поліції, 20-річна жителька Кузьмівки, керуючи автомобілем Renault Kangoo, після обгону попутного транспортного засобу втратила контроль над автомобілем. Машина з'їхала з дороги та перекинулася.

Унаслідок ДТП 22-річний пасажир, житель села Волоша, загинув на місці.

20-річну водійку госпіталізували з політравмою, закритим переломом тазу та забоєм грудної клітки.

Також травмувалася 19-річна пасажирка із Сарн. У неї діагностували відкритий перелом ноги, гематоми та садна.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Попередньо встановлено, що водійка була тверезою. Автомобіль вилучили.

Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.

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