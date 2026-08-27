На Волині підліток вкрав авто та збив п'ятьох людей

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Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Хлопець порушив закон кілька разів. У листопаді у Луцьку неповнолітній разом з товаришем був біля ресторану "Корчма". Там вони напали на перехожого та вкрали iPhone 7 вартістю 4 490 гривень.

Уже в грудні підліток вкрав автомобіль Renault Megane. На викраденому авто він не зупинився на вимогу поліцейського. Біля ТРЦ "Там-там" неповнолітній під’їхав до регульованого пішохідного переходу, коли для автомобілів горіло червоне світло, однак не зупинився.

В результаті він збив п’ятьох людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Після цього машина врізалася в дорожній знак і дерево. Одна з потерпілих від отриманих травм померла, ще одна отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Суд визнав хлопця винним. Його остаточне покарання: позбавлення волі строком 7 років і 6 місяців.

Нагадаємо, що рівнянин, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду у стані алкогольного сп’яніння, проведе один рік за ґратами. Суд також на три роки позбавив його права керувати транспортними засобами.