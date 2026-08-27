"Укрзалізниця" до ранку зробила всі платні зали очікування безкоштовними

Фото ілюстративне

Усі платні зали очікування на залізничних вокзалах України до ранку п’ятниці будуть доступними безкоштовно для пасажирів

Про це повідомила Укрзалізниця, передає RegioNews .

Таке рішення ухвалила Укрзалізниця через значні затримки поїздів на тлі російських атак.

В Укрзалізниці зазначили, що через загрозу ударів РФ балістичним озброєнням і реактивними дронами графік руху поїздів зазнав суттєвих змін.

Поки залізничники працюють над відновленням графіка та забезпеченням безпечного руху, вокзали залишаються відкритими для пасажирів.

Безкоштовно скористатися платними залами очікування можуть усі пасажири, зокрема родини з дітьми та люди старшого віку.

На вокзалах також доступні вода та чай, а в пунктах незламності пасажири можуть перечекати затримку та зарядити електронні пристрої.

В Укрзалізниці наголосили, що продовжують працювати над тим, щоб пасажири могли безпечно дістатися місця призначення.

Нагадаємо, що Сили протиповітряної оборони України протягом дня 27 серпня збили та заглушили близько 120 ударних безпілотників, якими російські війська атакували Україну. Більшість дронів ворог спрямував у напрямку Києва.