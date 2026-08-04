159 катівень і таборів: Нацполіція встановила місця незаконного утримання українців в РФ та на ТОТ

Фото: Нацполіція

Національна поліція України встановила 159 місць незаконного утримання українців на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Йдеться про підвали, катівні, фільтраційні табори, слідчі ізолятори та виправні колонії, через які пройшли тисячі цивільних і військовополонених

Про це в коментарі "Українським Новинам" повідомив тимчасово виконувач обов’язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, передає RegioNews .

За його словами, Росія системно використовує незаконне утримання та катування як інструмент окупаційної політики.

"Росія перетворила незаконне утримання і катування українців на один з інструментів окупаційної політики", — заявив Цуцкірідзе.

Очільник Нацполіції повідомив, що правоохоронці вже ідентифікували широку мережу місць незаконного утримання.

"Національна поліція наразі встановила 159 місць несвободи — від підвалів, катівень і фільтраційних таборів до слідчих ізоляторів та виправних колоній на тимчасово окупованих територіях і в Росії".

Через цю систему, за даними слідства, пройшли тисячі українських цивільних і військовослужбовців, а частина людей досі залишається в полоні.

Поліція вже опрацювала інформацію щодо кількох тисяч цивільних заручників, які повернулися з незаконного утримання. Близько 500 із них допитали як потерпілих і свідків.

"Ми досліджуємо не лише події в останньому місці несвободи, а відтворюємо весь шлях людини — від моменту захоплення до установи, звідки її було звільнено або передано на обмін", — пояснив Цуцкірідзе.

За його словами, на кожному етапі слідчі встановлюють, хто ухвалював рішення про переміщення людини, хто її конвоював, охороняв, допитував і застосовував насильство.

"Показання потерпілих зіставляють між собою та перевіряють за цифровими даними, відкритими джерелами, матеріалами розвідувальних органів і міжнародних партнерів", — додав він.

У межах розслідувань уже встановлено понад тисячу осіб, причетних до незаконного утримання та катувань українців.

За даними Нацполіції:

лише у Калінінській виправній колонії встановлено понад 80 фігурантів;

42 особам уже повідомлено про підозру;

загалом про підозру повідомлено 120 особам, причетним до злочинів на окупованих територіях і в Росії.

Одним із результатів роботи стало повідомлення про підозру начальнику слідчого ізолятора №3 ГУФСВП по Пермському краю РФ.

За даними слідства, він організував катування українських цивільних ув’язнених, що призвело до загибелі журналістки Вікторії Рощиної та голови Дніпрорудненської міської громади Євгена Матвєєва.

Цуцкірідзе наголосив, що слідство має на меті встановити не лише безпосередніх виконавців, а й усю систему організації цих злочинів.

"Для нас принципово важливо встановити не лише безпосередніх виконавців, а всю вертикаль відповідальності — від тих, хто катував, охороняв і конвоював людей, до керівників, які створювали місця несвободи, організовували їхню роботу та віддавали злочинні накази", - додав Цуцкарідзе.

За його словами, серед фігурантів є співробітники російських силових структур, представники окупаційних адміністрацій та українські колаборанти.

Нагадаємо, що суд визнав винним керівника карного розшуку незаконно створеного окупаційного "ОМВД РФ "Горностаевский"" у жорстокому поводженні з цивільними під час тимчасової окупації Херсонщини.