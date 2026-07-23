На Київщині підліток загинув на залізниці

Фото: Національна поліція

На Київщині загинув 14-річний хлопчик. Трагедія сталась на платформі залізничної станції у селі Мала Олександрівка

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Машиніст потяга повідомив провоохоронцям, що знайшов тіло 14-річного хлопця на платформі залізничної станції. З'ясувалось, що підліток раніше неодноразово займався "зачепінгом". Наразі розпочали розслідування. Правоохоронці встановлюватимуть обставини трагедії.

"Поліція Київщини закликає батьків говорити з дітьми про небезпеку зачепінгу та важливість дотримання правил безпечної поведінки на залізниці. Наголошуйте, що такі "розваги" можуть мати трагічні наслідки й коштувати життя", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше неподалік залізничної станції на Житомирщині підлітка вдарило струмом. Його госпіталізували з термічними опіками та переломами.