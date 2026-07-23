Майже 40 атак за день: на Дніпропетровщині троє загинули та понад 30 людей постраждали внаслідок ворожих ударів

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові протягом дня майже 40 разів атакували Дніпропетровщину. Троє людей загинули, ще 32 зазнали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Павлограді через ранкову ворожу атаку загинули три людини. 29 постраждали. У лікарні в тяжкому стані троє людей. Ще 14, серед яких дворічна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться вдома.

У Нікополі, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах Нікопольського району пошкоджені пожежна частина, підприємство, магазин, багатоквартирні будинки, автівки. Постраждали 41-річний чоловік і 47-річна жінка. Обидва лікуватимуться амбулаторно.

У Петропавлівській та Покровській громадах Синельниківського району пошкоджені заправка та приватна оселя.

У Грушівській громаді Криворізького району Дніпропетровщини пошкоджена автівка, постраждала людина.

Нагадаємо, що російські війська 23 липня завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали 18 людей, серед яких двоє дітей. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.