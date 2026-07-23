Десятеро поранених та пошкоджені будинки: ворог завдав удару по Слов'янську

Фото: Вадим Лях

Російські загарбники завдали авіаудару по Слов’янську, пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях у Фейсбуці, передає RegioNews .

"Сьогодні, 23 липня, о 15:40, ворог завдав авіаудару по Словʼянську. Влучання у район багатоповерхової забудови. Пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок”, - написав очільник міста.

Як поінформував начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок обстрілу Слов’янська щонайменше 10 людей дістали поранення.

"На місці працюють усі відповідальні служби. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", - зазначив Філашкін.

Він зявив, що росіяни знову свідомо вдарили по житлових кварталах.

"Вони полюють на мирних людей і намагаються перетворити звичайне життя на постійний страх", - написав начальник ОВА.

Нагадаємо, що на Херсонщині впродовж дня ворог застосував авіацію та дрони, унаслідок чого 16 цивільних отримали травми.