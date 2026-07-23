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В Україні серед пар, які одружились у перше півріччя цього року, майже половина обрала онлайн-реєстрацію. При цьому найбільше шлюбів зареєстрували у столиці

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає RegioNews.

Загалом за перше півріччя 2026 року в Україні одружилися 79 516 пар. Із них 30 488 пар скористалися послугою онлайн-реєстрації. Це 38,3% від загальної кількості. Найбільше весіль відсвяткували:

у Києві – майже 20 тисяч шлюбів;

на Дніпропетровщині – 15,5 тисячі;

на Львівщині – майже 9 тисяч;

на Київщині – 3,3 тисячі;

на Одещині – 3,2 тисячі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що протягом січня – червня 2026 року в Україні народилося 73 292 дитини. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже вдвічі менше, ніж у першому півріччі 2021 року