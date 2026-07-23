20:56  23 липня
Росія завдала авіаударів по Запоріжжю: постраждали 18 людей, серед них двоє дітей
20:33  23 липня
Десятеро поранених та пошкоджені будинки: ворог завдав удару по Слов'янську
20:15  23 липня
На Київщині підліток загинув на залізниці
UA | RU
UA | RU
23 липня 2026, 20:56

Росія завдала авіаударів по Запоріжжю: постраждали 18 людей, серед них двоє дітей

23 липня 2026, 20:56
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Російські війська 23 липня завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали 18 людей, серед яких двоє дітей. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

За даними рятувальників, під час обстрілу за однією адресою були пошкоджені будівля медичного центру та припарковані поруч автомобілі, а за іншою — п'ятиповерховий житловий будинок.

Психологи ДСНС надали допомогу 20 людям, серед яких п'ятеро дітей.

Надзвичайники обстежили території, що зазнали ударів, для виявлення можливих потерпілих та надання їм допомоги.

На місцях ворожої атаки продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що російські загарбники завдали авіаудару по Слов’янську, пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія Запорізька область авіаудар
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Майже 40 атак за день: на Дніпропетровщині троє загинули та понад 30 людей постраждали внаслідок ворожих ударів
23 липня 2026, 22:18
У Вінниці з 1 серпня суттєво зросте вартість проїзду в міському транспорті
23 липня 2026, 21:58
На Сумщині адвокати та судді організували схему для ухилянтів
23 липня 2026, 21:55
Жорстоко вбив власного кота: в Одесі повідомлено про підозру 39-річному чоловіку
23 липня 2026, 21:40
Десятеро поранених та пошкоджені будинки: ворог завдав удару по Слов'янську
23 липня 2026, 20:33
На Київщині підліток загинув на залізниці
23 липня 2026, 20:15
Застрягла головою в пісочниці: на Прикарпатті рятувальники допомогли малечі
23 липня 2026, 19:59
На Хмельниччині ТЦК прикували батька військового наручниками до авто
23 липня 2026, 19:55
На Херсонщині за день через ворожі обстріли постраждало 16 мирних жителів
23 липня 2026, 19:42
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Ягун
Борислав Береза
Всі блоги »