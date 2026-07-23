Росія завдала авіаударів по Запоріжжю: постраждали 18 людей, серед них двоє дітей

Фото: ДСНС

Російські війська 23 липня завдали авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали 18 людей, серед яких двоє дітей. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

За даними рятувальників, під час обстрілу за однією адресою були пошкоджені будівля медичного центру та припарковані поруч автомобілі, а за іншою — п'ятиповерховий житловий будинок.

Психологи ДСНС надали допомогу 20 людям, серед яких п'ятеро дітей.

Надзвичайники обстежили території, що зазнали ударів, для виявлення можливих потерпілих та надання їм допомоги.

На місцях ворожої атаки продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що російські загарбники завдали авіаудару по Слов’янську, пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок.