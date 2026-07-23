Жорстоко вбив власного кота: в Одесі повідомлено про підозру 39-річному чоловіку

Фото: поліція Одеської області

Правоохоронці повідомили про підозру 39-річному жителю Хаджибейського району Одеси, який, за даними слідства, вбив свого кота

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews .

Інцидент стався 20 липня. Як стверджують правоохоронці, чоловік побачив з лоджії на шостому поверсі, що його домашній кіт випав із вікна.

Замість того, щоб допомогти травмованій тварині, підозрюваний, спустившись надвір, схопив його за лапи та почав бити об стіну багатоповерхівки, зазначають у поліції.

За версією слідства, після того, як тварина померла, чоловік викинув її до сміттєвого бака.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

Досудове розслідування триває, оскільки правоохоронці направили тіло кота на судово-ветеринарну експертизу. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Львові правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою. До поліції звернулись місцеві жителі.