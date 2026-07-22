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22 липня 2026, 20:35

У Кривому Розі жінка напала на поліцейського і намагалась відібрати автомат

22 липня 2026, 20:35
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Фото з відкритих джерел
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У Кривому Розі жінка напала на двох патрульних поліцейських. Це сталось, коли вони затримували її друга

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось вдень у дворі одного з житлових будинків. Місцеві жителі звернулись до поліції через те, що група молодих людей на вулиці розпивали алкоголь. Патрільні побачили там компанію з трьох дівчат та хлопця.

Через те, що хлопець чинив опір, його вирішили затримання. Проте жінка декілька раз вдарила одного з патрульних у голову, обличчя та шию, збила з нього службовий кашкет, а також схопилася за його автомат і почала силою тягнути зброю на себе.

Після цього жінка переключилася на іншу інспекторку, яка намагалася одягнути на затриманого кайданки. Вона хапала патрульну за формений одяг, збила головний убір та завдала кількох ударів у ліве плече.

На суді жінка визнала провину. Вона зазначила, що спочатку хотіла захистити друга лише словами, але під дією алкоголю пішла на фізичний опір. Їй призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі, яке звільнили від відбування, замінивши один роком іспитового строку.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка влаштувала стрілянину у дворі та поранила чоловіка за зауваження. Їй загрожує до семи років увʼязнення.

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