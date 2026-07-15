У Кропивницькому судитимуть жінку за розправу над знайомим

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До суду обвинувальний акт стосовно 37-річної жінки, яку обвинувачують в умисному вбивстві, поєднаному зі зґвалтуванням, а також у вчиненні сексуального насильства, що спричинило тяжкі наслідки

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, у травні цього року компанія знайомих зібралася в одній із квартир Кропивницького. 45-річний господар запросив до себе в гості кількох знайомих, де вони спільно вживали алкогольні напої.

Під час застілля одна з жінок заснула в іншій кімнаті. Саме після цього, за версією слідства, і почали розгортатися трагічні події.

Слідство вважає, що обвинувачена вирішила, ніби господар квартири вчинив щодо їхньої знайомої сексуальне насильство.

На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин між ними виник конфлікт, який, за версією слідства, завершився особливо жорстоким вбивством чоловіка та вчиненням щодо нього насильницьких дій сексуального характеру. Від отриманих тілесних ушкоджень 45-річний потерпілий помер на місці події.

Після скоєного, за даними слідства, жінка залишила місце злочину. У ході досудового розслідування правоохоронці зібрали докази, на підставі яких обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що 11 липня до поліції надійшло повідомлення про подію, що сталася біля одного з будинків у місті Слобожанське Харківської області.