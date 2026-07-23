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23 липня 2026, 22:59

Ворог вдарив по паливній інфраструктурі Житомира: на місці події спалахнула пожежа

23 липня 2026, 22:59
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Фото ілюстративне
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Російські окупанти  ввечері 23 липня ударили по об'єкту паливної інфраструктури в Житомирі, виникла пожежа

Про це повідомляє голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Ворог продовжує завдавати ударів по паливній інфраструктурі Житомирщини", - зазначив Бунечко.

За його словами, цього разу був атакований об'єкт у Житомирі.

Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, локалізували пожежу.

Інформації про жертв і постраждалих не надходило, підкреслив очільник ОВА.

Нагадаємо, що російські військові протягом дня майже 40 разів атакували Дніпропетровщину. Троє людей загинули, ще 32 зазнали поранень.

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