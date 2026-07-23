Ворог вдарив по паливній інфраструктурі Житомира: на місці події спалахнула пожежа
Російські окупанти ввечері 23 липня ударили по об'єкту паливної інфраструктури в Житомирі, виникла пожежа
Про це повідомляє голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Ворог продовжує завдавати ударів по паливній інфраструктурі Житомирщини", - зазначив Бунечко.
За його словами, цього разу був атакований об'єкт у Житомирі.
Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, локалізували пожежу.
Інформації про жертв і постраждалих не надходило, підкреслив очільник ОВА.
Нагадаємо, що російські військові протягом дня майже 40 разів атакували Дніпропетровщину. Троє людей загинули, ще 32 зазнали поранень.
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