У Кривому Розі водій на смерть збив 14-річну дівчину

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У Кривому Розі будуть судити водія за смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинула неповнолітня

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

54-річний чоловік був за кермом позашляховика. Він їхав з перевищеною швидкістю та порушував правила безпеки. 14-річна дівчина в невстановленому для переходу місці перебігала дорогу. Водій наїхав на пішохода. На жаль, від отриманих тарвм дитина загинула на місці.

Найближчим часом водій постане перед судом.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську поліцейські встановлюють обставини аварії, в якій травмувалася 5-річна дитина.