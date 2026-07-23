У Кривому Розі водій на смерть збив 14-річну дівчину
У Кривому Розі будуть судити водія за смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинула неповнолітня
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
54-річний чоловік був за кермом позашляховика. Він їхав з перевищеною швидкістю та порушував правила безпеки. 14-річна дівчина в невстановленому для переходу місці перебігала дорогу. Водій наїхав на пішохода. На жаль, від отриманих тарвм дитина загинула на місці.
Найближчим часом водій постане перед судом.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську поліцейські встановлюють обставини аварії, в якій травмувалася 5-річна дитина.
"Габаритна" ДТП на Рівненщині: фура зіткнулася з самохідним обприскувачемВсі новини »
23 липня 2026, 11:46Смертельна ДТП на трасі на Кіровоградщині: легковик спалахнув після зіткнення
23 липня 2026, 09:32ДТП на перехресті Щербаківського та Естонської у Києві: рух транспорту ускладнено
22 липня 2026, 18:43
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Бензин в Україні різко дорожчає: як змінились цінники на АЗС
23 липня 2026, 23:55Майже половина одружилась онлайн: у Мін'юст показали статистику шлюбів за цей рік
23 липня 2026, 23:35Ворог вдарив по паливній інфраструктурі Житомира: на місці події спалахнула пожежа
23 липня 2026, 22:59Військові накрили вогнем російські гармати та окупантів
23 липня 2026, 22:55Майже 40 атак за день: на Дніпропетровщині троє загинули та понад 30 людей постраждали внаслідок ворожих ударів
23 липня 2026, 22:18У Вінниці з 1 серпня суттєво зросте вартість проїзду в міському транспорті
23 липня 2026, 21:58На Сумщині адвокати та судді організували схему для ухилянтів
23 липня 2026, 21:55Жорстоко вбив власного кота: в Одесі повідомлено про підозру 39-річному чоловіку
23 липня 2026, 21:40Росія завдала авіаударів по Запоріжжю: постраждали 18 людей, серед них двоє дітей
23 липня 2026, 20:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті